منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب في تصفيات أمم أفريقيا

أنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تحضيراته لمواجهة المغرب، بعدما خاض مرانه الأخير مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويستضيف منتخب مصر نظيره المغربي في تمام الثامنة مساء غد، وسط أهمية كبيرة للمباراة في حسابات التأهل إلى البطولة القارية.

وحرص وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، على استغلال المران الأخير لتوجيه التعليمات النهائية للاعبين، وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهة، التي يراها الجهاز الفني خطوة مهمة نحو التأهل إلى أمم أفريقيا والمنافسة على لقب البطولة.

وشهد التدريب حالة من التركيز والجدية بين اللاعبين، الذين أظهروا رغبة واضحة في تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز على المنتخب المغربي في مباراة الغد.