الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف معادٍ على مدرسة في نجران ما أسفر عن أضرار مادية

أفاد الدفاع المدني السعودي، بسقوط مقذوف معادٍ على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، في بيان، إن عناصره «باشرت في مدينة نجران سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدرسة، نتج عنه أضرار مادية».

ولم يرد في بيان الدفاع المدني السعودي مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال مسئولون إقليميون وغربيون، لوكالة رويترز، إن السعودية تخطط لشن هجوم على مسلحي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة.

وأفاد ستة أشخاص على دراية بالتحضيرات للعملية المتوقع أن تنطلق في الأسابيع المقبلة، بأن القوات اليمنية التي تشرف عليها الرياض ستقود العملية على الأرض بدعم من غارات جوية سعودية.

وذكر هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لتتسنى لهم مناقشة مسائل أمنية، أنه من غير المتوقع أن يلعب حلفاء السعودية دورا مباشرا في العمليات القتالية في الوقت الذي تقدم فيه الولايات المتحدة بالفعل معلومات مخابرات لدعم عمليات الرياض في اليمن، وتقدم بعض الدول الإقليمية والأوروبية مساعدات عسكرية دفاعية في الأساس للمملكة، وفق الوكالة.

ودخلت السعودية الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 على رأس تحالف عربي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، التي طردها الحوثيون من العاصمة صنعاء.

واستمرت الهدنة التي أمكن الاتفاق عليها بين الأطراف المتحاربة عام 2022 إلى حد بعيد حتى هذا العام، عندما شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن وبنية تحتية نفطية سعودية، في تداعيات الحرب مع إيران.