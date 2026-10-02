وزير الدفاع البريطاني يرجح وقوف إيران وراء استهداف فيرفورد

رجح وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج، الجمعة، أن تكون إيران مسؤولة عن محاولة فاشلة لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية، التي تستخدمها الولايات المتحدة.

وجاء تصريح ستريتنج بعدما أعلنت الشرطة، الخميس، اعتقال شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، في إطار القضية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

واعتقل الرجل (27 عاما) في لندن للاشتباه في التحضير لتنفيذ أعمال إرهابية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين على خلفية الحادث إلى 6، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".

كما خضع رجل آخر بريطاني الجنسية، للاستجواب، بعد تحذيره من أن أقواله قد تستخدم كأدلة ضده، بينما فتشت الشرطة عقارين في المنطقة.

وقال ستريتنج خلال مقابلة مع "بلومبرج" في أيسلندا: "نبحث مع الشرطة وأجهزة الأمن لدينا في مجموعة من الخيوط والاحتمالات، لكن كما قال رئيس وزرائنا، من المرجح أن تكون إيران مسؤولة".

لكن الوزير شدد على أن بلاده لم تنسب الهجوم رسميا إلى إيران بعد.

ووصف ما جرى في محيط قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، مساء الأحد، بأنه "حادث بالغ الخطورة".

ولم تعثر الشرطة على أي متفجرات، لكنها ضبطت كمية من الوقود في موقع الحادث.

وأُفرج عن الرجال الخمسة لاحقا بكفالة، في قرار أثار انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتستخدم الولايات المتحدة القاعدة الجوية لشن ضربات على إيران.