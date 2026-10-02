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أعداد جريدة الشروق
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مستشار ترامب: الإفراج الأوروبي عن الديزل سيكون له تأثير ضخم

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:40 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:40 م

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إفراج أوروبا عن 250 إلى 270 مليار برميل من الديزل "يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ضخم، أو أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن هاسيت قوله في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، إن ترامب ونظراءه الأوروبيين يبحثون هذا الأمر حاليا.

وأعرب هاسيت عن أمله في أن "نصل إلى أخبار إيجابية حقا بهذا الشأن في وقت قريب للغاية".

ويشار إلى أن فرنسا طرحت فكرة الإفراج عن الديزل والنفط الخام وسط خطر فرض حظر أمريكي على  تصدير الوقود الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث أزمة طاقة عالمية.


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