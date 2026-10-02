 إصابة تزوليس تبعده عن مواجهة ألمانيا مع منتخب اليونان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة تزوليس تبعده عن مواجهة ألمانيا مع منتخب اليونان

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:39 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:39 م

غادر كريستوس تزوليس، لاعب أرسنال الإنجليزي، معسكر منتخب اليونان، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة هولندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن تزوليس غادر معسكر المنتخب اليوناني، اليوم الجمعة، متجهًا إلى ناديه أرسنال، للخضوع لفحوصات طبية تحدد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وبحسب التقارير، تأكد غياب اللاعب عن مواجهة اليونان أمام ألمانيا، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وكان المنتخب اليوناني قد تعادل مع نظيره الهولندي بنتيجة 2-2، في المباراة التي شهدت تعرض تزوليس للإصابة.


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