 بعد تأجيل استمر 7 أشهر.. ماجد المهندس يحيي حفلاً غنائياً في الشارقة نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تأجيل استمر 7 أشهر.. ماجد المهندس يحيي حفلاً غنائياً في الشارقة نوفمبر المقبل

منة عصام
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:36 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 11:36 م

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحيَاء حفل غنائي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 14 نوفمبر المقبل، على خشبة مدرج خورفكان، وذلك في افتتاح مهرجان "هلا خورفكان" بالإمارة.

ووصف الجهة المنظمة الحفل بالقول: "آن للموعد أن يجمعنا في ليلة انتظرناها بشوق.. ولأن لكل بداية صوتها ولها نجمها، نفتتح أولى أمسيات الموسم الجديد من هلا خورفكان بصوت له حضوره وإحساس له مكانة في قلوب جمهوره.. موعدنا مع برنس الغناء العربي ماجد المهندس يوم السبت 14 نوفمبر 2026".

وتأجلت هذه الأمسية قبل 7 أشهر، حيث كان مقرراً لها أن تقام في شهر أبريل الماضي. وقد جرى الإعلان عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 208 دراهم إماراتية، و416، وصولاً إلى 884 و1300 درهم إماراتي للفئات المتميزة.


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