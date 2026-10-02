تعادل مثير بين فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة إيطاليا وفرنسا التي أقيمت في باريس مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة تفوقا فرنسيا من حيث السيطرة والاستحواذ وإجمالي المحاولات على المرمى التي وصلت إلى 18 تسديدة مقابل 14 لإيطاليا من بينها محاولتين فقط بين القائمين والعارضة.

وبعد شوط أول سلبي، شهد هدف ملغي لإيطاليا بداعي التسلل، ومحاولات فرنسية افتقدت اللمسة الأخيرة، جاء التقدم الفرنسي، ليترجم أفضلية في الدقيقة 55.

وسجل مايكل أوليسيه نجم بايرن ميونخ هدفا رائعا من ضربة حرة مباشرة، بعد تمريرة قصيرة من ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي.

واصطدمت تسديدة اوليسيه بالعارضة ثم سكنت شباك جيانلويجي دوناروما.

ونجح منتخب إيطاليا في التعادل بالدقيقة 66، بعدما استغل المدافع أليساندرو باستوني، تمريرة بالخطأ في خط الوسط الدفاعي الفرنسي، لينطلق نحو المرمى، ويسدد مستغلا خروج خاطئ من الحارس ماينان.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وهو أول تعادل لزيدان مع الديوك، بعد انتصارين، بينما وصل منتخب إيطاليا للنقطة الرابعة في المركز الثالث.