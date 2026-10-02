قال الدكتور ممدوح سلامة خبير الطاقة والنفط العالمي، إن قرار الأوروبيين ضخ هذه الكمية من الديزل في الأسواق جاء نتيجة كون أوروبا الأكثر تعرضًا لضغوط الأسعار عالميًا، في ظل نقص إمدادات النفط وتزايد العجز في مخزونات الديزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الأوروبيين كانوا يترقبون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض حظرًا على تصدير الديزل إلى دول العالم، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتجه حتى الآن إلى فرض مثل هذا الحظر، لكنه قد يغير موقفه في أي وقت.

وأشار إلى أن ذلك دفع الاتحاد الأوروبي إلى طرح 100 مليون برميل من الديزل في الأسواق على مدى 4 أشهر، بهدف الضغط على الأسعار، مؤكدًا أن تأثير هذه الخطوة سيظل محدودًا رغم أهميتها، لأن الكمية المطروحة ستُستهلك خلال فترة قصيرة.

وتابع: "الطلب العالمي على الديزل مرتفع للغاية، إذ تعتمد عليه السفن والشاحنات والسيارات الصغيرة وسيارات الأجرة في مختلف أنحاء العالم.. والمقصود باستهلاك الكمية خلال "أيام" ليس 4 أو 5 أيام، وإنما أكثر من 10 أيام وربما 15 يومًا".

وأكد سلامة أنّ ضخ الكمية على مدى 4 أشهر بدلًا من طرحها دفعة واحدة يهدف إلى تنظيم الإمدادات وإطالة الفترة التي تستفيد فيها الأسواق منها، موضحًا أن ضخها بالكامل في وقت واحد كان سيدفع الشركات والمصانع والحافلات وغيرها من الجهات التي تحتاج إلى الديزل إلى شراء الكميات المتاحة سريعًا واستنزافها خلال أيام.