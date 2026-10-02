مستشار وزير الدفاع اليمني: الحوثيون يحاولون حصار تعز وقطع خطوط الإمداد

قال مستشار وزير الدفاع اليمني محمد الكميم، إن مليشيا الحوثي تدفع بمعظم قواتها نحو الجبهة الجنوبية الغربية لمحافظة تعز، في محاولة للوصول إلى مناطق الشمايتين وبني عمر وقطع خطوط الإمداد بين تعز ولحج، بالتزامن مع استخدام مكثف للقوة النارية.

وأضاف في مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحوثيين حاولوا أمس السيطرة على عدد من القرى في المنطقة، لكن القوات اليمنية والمقاومة تمكنت من التصدي للهجوم واستعادة تلك القرى.

وأوضح مستشار وزير الدفاع اليمني، أن المليشيات الحوثية تسعى من خلال هذه التحركات إلى حصار تعز وتأمين مواقعها على الساحل الغربي.

وأكد أن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة المختلفة بكثافة في محاولة لتحقيق تقدم ميداني، لافتاً إلى أن القوات اليمنية تواجه هذه التحركات بدعم من المقاومة الشعبية والضربات الجوية الدقيقة، ما أدى إلى إيقاف محاولات التقدم في عدد من المحاور.

وأشار إلى أن المنطقة الممتدة من جبال كهبوب في باب المندب إلى الشمايتين ورأس المضرة ورأس العارة تمثل جغرافيا واحدة، موضحاً أن الحوثيين يسعون إلى تقسيمها والسيطرة على المرتفعات فيها، لكنه أكد أن المليشيات لم تنجح حتى الآن في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.