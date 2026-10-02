الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على السواحل الشمالية وحار بالقاهرة وشديد الحرارة بجنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد، قد تغزر أحيانًا بنسبة 20% على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 20

العاصمة الجديدة 32 19

6 اكتوبر 32 18

بنهــــا 31 19

دمنهور 29 19

وادى النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 19

بلطيم 29 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 31 20

شبين الكوم 30 19

طنطا 30 19

دمياط 30 22

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 32 20

رفح 31 19

رأس سدر 32 21

نخل 31 17

كاترين 25 12

الطور 32 23

طابا 31 18

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 24

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 19

السلوم 25 19

سيوة 28 18

رأس غارب 32 23

سفاجا 33 24

مرسى علم 34 24

شلاتين 36 25

حلايب 33 25

أبو رماد 35 24

مرسى حميرة 36 25

أبرق 36 24

جبل علبة 35 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 20

بني سويف 31 19

المنيا 32 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 21

قنا 37 22

الأقصر 37 23

أسوان 38 24

الوادى الجديد 35 23

أبوسمبل 38 25