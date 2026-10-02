توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وقد تغزر أحياناً بنسبة حدوث (20%) تقريباً على بعض المناطق، فضلا عن فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء وخليج السويس ومدينة الغردقة على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد ووسط الصعيد قد تمتد إلى بعض المناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الجديدة 32 19

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 20

دمنهور 29 19

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 30 20

بلطيم 29 20

المنصورة 30 20

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 20

طنطا 30 20

دمياط 30 22

بورسعيد 32 22

الاسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 32 19

رفح 31 18

رأس سدر 32 21

نخل 31 17

كاترين 26 12

الطور 31 22

طابا 30 18

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 23

الإسكندرية 27 21

العلمين 26 20

مطروح 26 20

السلوم 25 19

سيوة 28 18

رأس غارب 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 24

الشلاتين 35 25

حلايب 31 25

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 35 25

أبرق 35 23

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 31 25

الفيوم 31 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 19

أسيوط 32 19

سوهاج 33 21

قنا 35 22

الأقصر 36 23

أسوان 38 25

الوادى الجديد 34 24

أبوسمبل 39 26