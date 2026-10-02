الجيش اليمني: مقتل وإصابة 1540 حوثيًا خلال 24 ساعة

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أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف ضد مواقع وتحركات وتعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي في عدة محافظات خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة 1540 من عناصر الجماعة، غالبيتهم في جبهات تعز.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، بشأن تطورات العمليات العسكرية في البلاد.

وقال إن "قواتنا المسلحة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية 474 غارة وعملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وتعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية".

وأوضح أن العمليات نُفذت باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ وراجمات الصواريخ.

وأضاف أن العمليات شملت جبهات جنوب حرض والساحل وكتاف، مرورًا بالجوف ومأرب والبيضاء ولحج وصنعاء وصعدة.

وأشار إلى أن العمليات شهدت تركيزًا مكثفًا على جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وبحسب البيان، استهدفت القوات في تعز تجمعات وتعزيزات ومراكز قيادة وسيطرة وقدرات عسكرية تابعة للحوثيين.

وقال الجيش إن حصيلة عملياته خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 1540 قتيلًا وجريحًا في صفوف الحوثيين، غالبيتهم في جبهات تعز.

وأضاف أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير وإعطاب 216 آلية ووسيلة وقدرة عسكرية تابعة للجماعة.

وذكر أن العمليات أدت إلى وقف تقدم الحوثيين في جبهات تعز وإفشال محاولاتهم لتحقيق اختراق ميداني.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى والجرحى والخسائر العسكرية التي أعلنها الجيش، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الحوثيين بشأنها.

ويأتي ذلك في وقت شهد فيه اليمن، خلال الساعات الماضية، تصعيدًا عسكريًا هو الأوسع منذ 3 أسابيع بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، هو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل 2022.

وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر، ما أدى إلى سيطرة الحوثيين على مراكز حيوية في محافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولًا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية.