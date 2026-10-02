تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير 3 صواريخ حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قوله: "اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط".

وهذا ثاني هجوم حوثي يستهدف خميس مشيط، الجمعة، إذ أعلن المالكي في وقت سابق من اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة اليمنية باتجاه المدينة.

وحتى الساعة 18:45 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن تصريحات المالكي.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت الجماعة فرض حظر بحري على السعودية، ردًا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، في مواجهة قوات الحوثيين، المتهمة بتلقي دعم إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

وإضافة إلى استهدافها سفنًا سعودية، شنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق أضرار مادية.