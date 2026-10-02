أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمونوريل انطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 30 عامًا على تشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة - المنيب»، تحت شعار «30 عامًا من خدمة الملايين»، في إطار ما تشهده منظومة النقل في مصر من تطور متواصل ونقلة نوعية غير مسبوقة.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الفعاليات تقام على مدار ثلاثة أيام، اعتبارًا من غد السبت وحتى الاثنين المقبل، احتفاءً بثلاثة عقود أصبح خلالها الخط الثاني أحد أهم شرايين النقل الجماعي في مصر، ووسيلة نقل رئيسية يعتمد عليها ملايين الركاب يوميًا، حيث يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم منظومة النقل الحضري.

وأضافت أن محطات الخط الثاني ستشهد خلال أيام الفعاليات أجواء وفعاليات تفاعلية مميزة، تستهدف مشاركة الركاب والعاملين وإحياء ذكرى انطلاق أحد أهم مشروعات النقل الجماعي في مصر، بما يعكس تاريخ المترو ودوره في خدمة المواطنين على مدار ثلاثة عقود.

ونوهت إلى أن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين تنظم عددًا من الفعاليات بمحطات الخط الثاني، وفق البرنامج التالي، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا:

- السبت 3 أكتوبر: محطة الشهداء - صالة اتجاه حلوان.

- الأحد 4 أكتوبر: محطة روض الفرج.

- الاثنين 5 أكتوبر: محطة شبرا الخيمة.

الخط الثاني.. 30 عامًا من الإنجاز والعطاء

وأوضحت أن الخط الثاني لمترو الأنفاق يعد علامة فارقة في تاريخ النقل الجماعي بمصر، باعتباره أول خط مترو يعبر أسفل مجرى نهر النيل ليربط بين ضفتي القاهرة والجيزة، ويشكل محورًا رئيسيًا للحركة داخل القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الخط يمتد بطول نحو 21.6 كيلومتر، ويضم 20 محطة، منها 12 محطة نفقية و6 محطات سطحية ومحطتان علويتان، وتم تنفيذه وافتتاحه على عدة مراحل رئيسية:

- المرحلة الأولى - عام 1996: «شبرا الخيمة - الشهداء/رمسيس» بطول 8 كيلومترات، وتضم 8 محطات.

- المرحلة الثانية - عام 1997: «الشهداء - أنور السادات/التحرير»، وتضم 3 محطات نفقية.

- المرحلة الثالثة - عام 1999: «أنور السادات - جامعة القاهرة» بطول 5.5 كيلومتر، وشهدت عبور الخط أسفل مجرى نهر النيل.

- المرحلة الرابعة - عام 2000: «جامعة القاهرة - أم المصريين»، وتضم 3 محطات.

- المرحلة الخامسة - عام 2005: «أم المصريين - المنيب»، وتضم محطتين سطحيين، ليكتمل بذلك مسار الخط الثاني بصورته الحالية.

وأشارت الشركة إلى أن الخط الثاني يحقق التكامل والتبادل مع باقي خطوط شبكة المترو، حيث يتقاطع مع الخط الأول في محطتي «الشهداء» و«أنور السادات»، ومع الخط الثالث في محطة «العتبة»، إلى جانب محطة «جامعة القاهرة» ضمن شبكة الربط الحالية.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن حركة تشغيل قطارات الخط الثاني وجميع خطوط المترو ستنتظم بكامل طاقتها وطبقًا لجداول التشغيل اليومية المعتادة، دون أي تغيير أو تأثير على حركة القطارات أو مصالح الركاب بسبب إقامة الفعاليات الاحتفالية.

ونوهت إلى أن احتفالية «30 عامًا من خدمة الملايين» تأتي تأكيدًا على أن المترو لم يكن مجرد وسيلة انتقال، وإنما أحد أهم شرايين الحياة اليومية للمواطنين، وشاهدًا على رحلة طويلة من العمل والإنجاز والتطوير في منظومة النقل الجماعي بمصر.

وأعلنت الشركة نجاح تجربة بث التصميمات والشعارات الخاصة باحتفالية مرور 30 عامًا على افتتاح الخط الثاني من خلال أجهزة البروجيكتور بقطار الخط الثاني، تمهيدًا لبثها للركاب أثناء استقلال القطار ضمن فعاليات الاحتفالية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المشغلة وصاحبة حقوق الامتياز الإعلاني لأجهزة البروجيكتور.

كما تم توزيع 40 علمًا من نوع «ريشة» في جميع محطات الخط الثاني من شبرا إلى المنيب.