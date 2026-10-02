محمد الحلو ينفي اعتذاره عن مهرجان الموسيقى العربية

نفى حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اعتذار والده عن المشاركة في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤكدا مشاركته في فعاليات المهرجان بالقاهرة والإسكندرية.

وكتب حمادة الحلو عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الموقع اللي نزل خبر عن اعتذار الأستاذ محمد الحلو عن مهرجان الموسيقى العربية غير صحيح، والأستاذ محمد الحلو في المهرجان (القاهرة والإسكندرية) إن شاء الله".

يأتي نفي حمادة الحلو في ظل حالة من التغييرات التي شهدتها قائمة المشاركين في الدورة الجديدة، بعد إعلان عدد من الفنانين اعتذارهم عن المشاركة، من بينهم محمد ثروت، وعلي الحجار، ومروة ناجي، والفنان اللبناني عاصي الحلاني.

وكان الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، قد أكد اليوم إقامة الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في موعدها، خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر، بمشاركة فناني دار الأوبرا وعدد من الفنانين المصريين.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "بإذن الله مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ34 قائم وفي موعده".