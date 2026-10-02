رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وما رافق ذلك من أداء طقوس دينية داخل باحاته، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد الأقصى المبارك والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدًا على أن ما يحدث ليس مجرد اقتحامات عابرة، وإنما تصعيد ممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى وفرض أمر واقع جديد داخله، وصولًا إلى محاولة تكريس التقسيم الزماني والمكاني.

وحذر اليماحي، من أن استمرار هذه الممارسات المتطرفة تحت حماية قوات الاحتلال يمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر الملايين وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن العبث بوضعه التاريخي والقانوني أو محاولة فرض أي واقع جديد داخله مرفوضة رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن القدس ومقدساتها ليست ساحة مفتوحة لمشاريع التطرف والاستيطان.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته، مؤكدًا على أن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر، وأن محاولات تغيير هويته أو فرض أمر واقع جديد داخله لن تمنح الاحتلال شرعية على القدس، ولن تمر دون مواجهة سياسية وقانونية وبرلمانية عربية ودولية.