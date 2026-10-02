حسام حسن يشارك في مؤتمر «كاف» لتطوير الكرة الإفريقية بحضور أرسين فينجر

يشارك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في مؤتمر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» للاستراتيجية، والمقرر إقامته في كاب فيردي خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من أبرز المدربين والشخصيات المؤثرة في كرة القدم الإفريقية.

وأعلن «كاف» أن حسام حسن سيكون ضمن جلسة نقاشية تجمع عددًا من المدربين الذين قادوا منتخبات بلادهم في كأس العالم 2026، إلى جانب أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمدرب السابق لآرسنال.

وتضم الجلسة أيضًا بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، وسيباستيان ديسابر، مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في نقاش يركز على التجارب الفنية للمنتخبات الإفريقية خلال مونديال 2026 والدروس المستفادة منها.

ويبحث المؤتمر مستقبل كرة القدم في القارة من خلال محورين رئيسيين، يتعلق الأول بتطوير اللعبة وضمان استدامتها في مختلف الدول الإفريقية، بينما يركز الثاني على تقييم تجربة المنتخبات الإفريقية العشرة التي شاركت في كأس العالم 2026، بهدف البناء على ما تحقق والاستعداد بصورة أفضل لمونديال 2030.

ومن المنتظر أن يشهد مؤتمر «كاف» حضور ممثلين عن الاتحادات الأعضاء الـ54، إلى جانب عدد من أساطير كرة القدم، لمناقشة خطط تطوير اللعبة على المستويين الفني والمؤسسي، وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف.

وتأتي مشاركة حسام حسن في المؤتمر بعد قيادته منتخب مصر خلال مشواره في كأس العالم 2026، حيث حقق الفراعنة أول انتصار في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، كما خاض المنتخب مواجهة قوية أمام الأرجنتين، تقدم خلالها بهدفين قبل أن تتغير نتيجة المباراة في مراحلها الأخيرة.

ويمنح المؤتمر حسام حسن فرصة للحديث عن تجربته مع المنتخب المصري، إلى جانب الاستماع إلى تجارب مدربي المنتخبات الإفريقية الأخرى، في إطار النقاش حول سبل تعزيز حضور القارة على الساحة العالمية.