ترامب: أوروبا وافقت على الإفراج عن احتياطيات الديزل فورا مع اقتراب أسعاره من مستويات قياسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن أوروبا وافقت على الإفراج عن جزء من احتياطياتها من زيت الديزل "فورا"، في وقت يواجه فيه الرئيس وحزبه الجمهوري ضغوطا للتحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وأعلن ترامب هذه الخطوة، اليوم الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدون تقديم تفاصيل بشأن الدول التي ستفرج عن احتياطياتها أو كميات الديزل التي ستطرحها.

وكتب ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي: "وافقت أوروبا للتو على الإفراج عن كمية ضخمة من مخزونات زيت الديزل الكبيرة لديها". وقال ترامب: "ستبدأ العملية على الفور."