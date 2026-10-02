اندلاع حريق بناقلة بعد تعرضها لمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق صغير وانقطاع للكهرباء على متنها، دون تسجيل إصابات أو أضرار بيئية.

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت بلاغا عن حادث داخل مضيق هرمز، موضحة أن ربان ناقلة أفاد بتعرضها لمقذوف مجهول أثناء رحلة مغادرة عبر المضيق.

وأضافت أن الإصابة أسفرت عن اندلاع حريق صغير وانقطاع للكهرباء على متن الناقلة، قبل إخماد الحريق.

وأوضحت أن السفينة واصلت الإبحار، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء الحادث.

وأشارت إلى أن السلطات المختصة تحقق في الواقعة، داعية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ولم تكشف الهيئة عن اسم الناقلة أو وجهتها النهائية أو حمولتها والجهة المالكة لها.

ويأتي الحادث غداة هجوم مشابه بمقذوف مجهول استهدف ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

فيما تعرضت ناقلتا نفط وغاز مسال لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز الثلاثاء.

ولم تتبنَّ أي جهة هذه الهجمات، التي تأتي في ظل توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين طهران وواشنطن، في ظل تباين مواقف الطرفين بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.