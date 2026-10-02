منتخب مصر للناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة كندا في دورة الصداقة

أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبداللطيف، استعداداته لمواجهة كندا، في الجولة الأخيرة من منافسات دورة الصداقة الدولية المقامة بمدينة جنيف السويسرية.

وأدى لاعبو المنتخب مرانهم الأخير عصر اليوم، استعدادًا للمباراة، وسط اتجاه من الجهاز الفني لإجراء بعض التغييرات على التشكيل ومنح الفرصة لعدد من العناصر التي لم تبدأ المباريات السابقة، بهدف إتاحة المشاركة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وحرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب والمشرف عليه، على عقد جلسة مع اللاعبين، أشاد خلالها بالمستوى الذي ظهر به الفريق أمام إنجلترا وكولومبيا.

وأكد درويش أن المشاركة في البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، ضمن برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس العالم.

وطالب رئيس البعثة اللاعبين بالحفاظ على مستواهم خلال مواجهة كندا، وبذل أقصى جهد من أجل إنهاء مشاركة المنتخب في دورة الصداقة بتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وكندا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.