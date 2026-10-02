بولندا تطرح حزمة تخفيضات جديدة على أسعار الوقود

طرحت الحكومة البولندية، اليوم الجمعة، حزمة تخفيضات جديدة على أسعار الوقود، وذلك بعد فرضها ضريبة الأرباح الاستثنائية على شركات النفط.

وبموجب الحزمة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت وتستمر حتى نهاية العام، سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% حاليا إلى 8%.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق ضريبة طاقة أقل، فضلًا عن سعر أقصى تحدده وزارة الطاقة يوميا.

وقالت الوزارة، اليوم الجمعة، إن السعر الأقصى لمطلع الأسبوع ويوم الاثنين المقبل، سيبلغ ما يعادل 1.54 يورو "1.73 دولار" للتر البنزين العادي، و1.73 يورو للبنزين الممتاز، و1.80 يورو للديزل.

وبالمقارنة مع متوسط الأسعار في محطات الوقود صباح اليوم الجمعة، شكّل ذلك توفيرا يصل إلى 32 سنتا للتر لسائقي السيارات، بحسب نوع الوقود.

وجاءت حزمة التخفيف بعد أن وقع الرئيس البولندي اليميني المحافظ كارول نافروتسكي، في وقت متأخر من أمس الخميس، مشروع القانون ليصبح قانونا، قائلا إن "كل زلوتي جرى جمعها بموجب هذا القانون يجب أن تنفق على خفض أسعار الوقود".

ومن المقرر فرض الضريبة عن الفترة من مارس 2026 إلى مارس 2027، وسيتم تطبيقها على الشركات التي تنتج الوقود أو تعالجه بموجب تراخيص أجنبية.

ومن المتوقع توجيه الإيرادات الناتجة مباشرة إلى الميزانية الوطنية.

ورغم تراجعه أمام الضغط الشعبي وتوقيعه القانون، أحال نافروتسكي القانون إلى المحكمة الدستورية للمراجعة.