 رئيسة المفوضية الأوروبية: حظر الولايات المتحدة صادرات الديزل لم يعد مطروحا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية: حظر الولايات المتحدة صادرات الديزل لم يعد مطروحا

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 8:56 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2026 - 8:56 م

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ارتياحها إزاء اتفاق مجموعة الدول السبع على الاستخدام الفوري لاحتياطيات النفط الطارئة.

وكتبت فون دير لاين، اليوم الجمعة، على منصة "إكس": "نرحب بقرار دول مجموعة السبع عدم فرض أي حظر على صادراتها إلى حلفائها، وباستمرار التضامن بين الشركاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في نهاية سبتمبر، أنه يدرس فرض حظر على صادرات الديزل، وهو ما كان سيؤثر أيضا على الدول الأوروبية.

وتابعت فون دير لاين: "نؤيد الإفراج عن مخزونات الوقود بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية".

وأضافت: "يحتاج مواطنونا إلى طاقة بأسعار معقولة ويستحقون الحصول عليها. وبصفتنا مجموعة السبع، سننسق بشكل وثيق لتحقيق هذا الهدف".

وتضم مجموعة الدول السبع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وكندا، وتتولى فرنسا حاليا رئاسة المجموعة.


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