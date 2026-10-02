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أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفرنسا تشكيلة المنتخب لمواجهة إيطاليا المرتقبة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم الجمعة.

ولم يشهد التشكيل مفاجآت، كبرى، حيث يعتمد زيدان على نجم باريس سان جيرمان ديزيري دوي لتعويض غياب كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد للإصابة، بينما يقود دا كونها خط الوسط الدفاعي، مع وجود أدريان رابيو وريان شرقي.

وفيما يلي التشكيل:-

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: كوندي – كاجيه – أوباميكانو – تروفييه

الوسط: دا كونها – شرقي – رابيو

الهجوم: أوليسيه – ديمبلي – دوي

في المقابل اختار روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا تشكيلته، التي تضم كل من:-

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كايودي – سكالفيني – باستوني – كالافيوري

خط الوسط: تونالي – فاجيولي – فراتيسي

الهجوم: كين – بيو إسبوزيتو – سيباستياو إسبوزيتو