كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، تفاصيل الأزمة التي نشبت بين كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متوترة للغاية.

وأوضح رومانو أن رونالدو يشعر بـ«خيبة أمل كبيرة» ويعتقد أنه تعرض للخيانة من جانب جيسوس، بعدما طلب منه المدرب إجراء عمليات الإحماء لمدة 30 دقيقة، قبل أن يبقيه على مقاعد البدلاء طوال المباراة دون منحه أي دقيقة للمشاركة.

وأضاف أن رونالدو تحدث مع جيسوس عقب المباراة، وكان المدرب مستعدًا للاعتذار علنًا عن الواقعة، لكنه لم يقدم هذا الاعتذار، قبل أن يؤكد أنه يريد أن يكون صاحب القرار في اختيار التشكيل الأساسي.

وأشار رومانو إلى أن هذه النقطة كانت سببًا رئيسيًا في انهيار العلاقة بين الطرفين، قبل أن يغادر رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي.

وأكد الصحفي الإيطالي أن الوضع الحالي «متوتر للغاية»، مشيرًا إلى أن القرار بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب أصبح في يد اللاعب نفسه، بينما من المنتظر أن يتحدث جيسوس قريبًا عن تفاصيل الأزمة.

واختتم رومانو حديثه بالتأكيد على أن الأجواء باتت شديدة التوتر بين رونالدو، أحد أبرز أساطير الكرة البرتغالية، ومنتخب بلاده.