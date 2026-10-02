العاهل الأردني ووزير خارجية أمريكا يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد العاهل الأردني، خلال الاتصال، ضرورة التوصل إلى اتفاق للتهدئة الشاملة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مؤكدا أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أشار الملك عبد الله إلى مخرجات جولة مبادرة "اجتماعات العقبة" التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسئولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

وجدد التحذير من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تناول الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في شتى المجالات.