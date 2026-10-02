العراق يحصل على استثناء أمريكي لتسيير 40 رحلة جوية إيرانية يوميا من وإلى النجف

أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان.

وقال الزيدي، في بيان نشره المكتب لرئيس الوزراء على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، إنه "في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية، وبمتابعة حثيثة لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الدولي، عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الأطراف المعنية تم التوصل إلى إتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف الدولي لشركات الطيران الإيرانية باستثناء شركة ماهان".

وثمّن رئيس الحكومة العراقية" الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمريكية إزاء المساعي العراقية، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة كما يعكس هذا التعاون أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادرة على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم".

وأكد أن حركة الطيران لا تمثّل مجرد حركة نقل بين مطارين، بل هي جسر للتواصل بين الشعوب؛ فمن بين المسافرين هنالك المرضى الذين ينتظرون الوصول الى محل العلاج، أو الزائرين من قاصدي العتبات المقدسة، أو العوائل التي تنتظر لم شملها بيسر وسهولة، إلى جانب ما تمثله هذه الحركة من أهمية للسياحة والاقتصاد والتواصل المجتمعي.

وشدد الزيدي على أن العراق ينطلق في علاقاته واتصالاته الخارجية من مصالح شعبه، ومن حرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع مختلف الدول، وتسخير هذه العلاقات لتسهيل حياة الناس وإدامة التواصل بين الشعوب، مؤكدا مواصلة متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين والزائرين بصورة مباشرة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتذليل العقبات أمام حركة النقل والطيران، بما يخدم العراق ويحفظ مصالح المسافرين ويعزز التعاون والتواصل الإنساني بين الشعوب.