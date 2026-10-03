رد الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على الصورة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي توثق معاناة تلاميذ عزبة مطاوع عيسى، التابعة لقرية نديبة بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، وهم يخاطرون بحياتهم يوميا فوق ماسورة صرف ضيقة تعلو مجرى مائيا للوصول إلى المعهد الأزهري.

وقال خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الأطفال وأهالي القرية كانوا يستخدمون كوبري قديمًا للمرور، ونظرا لحاجته للصيانة بدأت الوزارة في إجراءات إحلاله وتجديده.

وأضاف أن من المفترض انتقال حركة المواطنين إلى أقرب كوبري بديل يبعد 400 متر، إلا أن الأهالي والطلاب استسهلوا استخدام "البدالة" كمسار قريب للوصول إلى الجانب الآخر.

ولفت إلى أن الوزارة عدلت مسار خطتها فورا لعدم الانتظار لمدة شهر لحين انتهاء الكوبري، وقررت إيجاد بديل آمن وسريع.

وأوضح أن الوزير الدكتور هاني سويلم، منح أجهزة الوزارة مهلة 48 ساعة للانتهاء من توفير البديل، لافتا إلى إقامة الطريق البديل خلال 15 دقيقة وهو عبارة عن "معدية آمنة مؤقتة" لمرور الأطفال إلى المدرسة وإغلاق البدالة تماما أمام حركة المشاة.

وأشار إلى أن هذه المعدية ستستمر لمدة شهر بالتوازي مع انتهاء الكوبري الجديد، لافتا إلى أن المعدية عبارة عن وضع أربع مواسير بشكل عرضي لضمان تدفق مياه المصرف بشكل طبيعي، وفوقها مساحة رملية مستوية تتيح العبور بأمان تام.

وأكد أن العمل جار لصب الكوبري الخرساني الجديد للانتهاء منه في غضون أربعة أسابيع، لافتا إلى إسناد التنفيذ لشركة كبرى بصورة سريعة بناءً على توجيهات الوزير، مؤكدا اتفاقه مع دلالة مقولة "الصورة بألف كلمة".

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي الشكر لوزارة الري على سرعة التحرك، رغم حضوره اجتماعات المنتدى الأورومتوسطي للمياه في روما، ولوزارة التخطيط برئاسة الدكتور أحمد رستم لتوفيرها الموارد المالية اللازمة.

وانتقدت أداء الأجهزة المحلية التي لم تتحرك لهذا المشهد، مشددة على ضرورة إنهاء البرلمان لملف انتخابات المجالس المحلية والوحدات المحلية لتوفير رقابة شعبية في الشارع والقرى والنجوع.