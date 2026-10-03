الدفاع المدني السعودي: إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه في عسير

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الدفاع المدني السعودي قوله يوم السبت إن شظايا صاروخ باليستي تم اعتراضه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير تسببت في إصابة شخص.

وذكر الدفاع المدني أن الصاروخ أطلقه الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني السعودي، بسقوط مقذوف معادٍ على مدرسة في مدينة نجران، ما أسفر عن أضرار مادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، في بيان، إن عناصره «باشرت في مدينة نجران سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدرسة، نتج عنه أضرار مادية».

وفي وقت سابق، قال مسئولون إقليميون وغربيون، لوكالة رويترز، إن السعودية تخطط لشن هجوم على مسلحي جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة.

وأفاد ستة أشخاص على دراية بالتحضيرات للعملية المتوقع أن تنطلق في الأسابيع المقبلة، بأن القوات اليمنية التي تشرف عليها الرياض ستقود العملية على الأرض بدعم من غارات جوية سعودية.

وذكر هؤلاء الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لتتسنى لهم مناقشة مسائل أمنية، أنه من غير المتوقع أن يلعب حلفاء السعودية دورا مباشرا في العمليات القتالية في الوقت الذي تقدم فيه الولايات المتحدة بالفعل معلومات مخابرات لدعم عمليات الرياض في اليمن، وتقدم بعض الدول الإقليمية والأوروبية مساعدات عسكرية دفاعية في الأساس للمملكة، وفق الوكالة.