بريطانيا: اتهام إيرانيين بالإعداد لشن هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية

قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إنه تم توجيه اتهامات إلى إيرانيين بالإعداد لشن هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في شمال إنجلترا، وسط توتر متصاعد بسبب مخطط منفصل مشتبه به يستهدف قاعدة عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة.

واتُهم رحمن صالحي (35 عاما) وسلام أحمديان (36 عاما) بالإعداد لارتكاب عمل إرهابي أو مساعدة طرف آخر على ارتكاب عمل إرهابي في مانشستر عشية يوم كيبور، أقدس أيام التقويم اليهودي، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود في بيان: "ليس سرا أن هذا البلد يواجه مجموعة من التهديدات الخطيرة من النظام الإيراني. إنهم يستهدفون جالياتنا اليهودية ويحاولون إسكات منتقديهم في الخارج، وغالبا ما يفعلون ذلك من خلال وكلاء وشبكات إجرامية لإخفاء تورطهم".

ولطالما نفت إيران هذه الاتهامات.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب، أن صالحي وأحمديان يُشتبه في أنهما حاولا الحصول على مكونات ومعدات لصنع عبوة ناسفة بدائية وأجريا أعمال استطلاع لأهداف محتملة للهجوم.

وقالت الشرطة أيضا إن الرجلين يشتبه في أنهما تواصلا مع طرف ثالث خارج البلاد ربما يكون موجودا في إيران.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان، اللذان قالت محمود إنهما وصلا إلى بريطانيا على متن قارب صغير من أوروبا قبل عدة سنوات، أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن اليوم السبت. وقالت وزارة الداخلية إن أحدهما مُنح حق اللجوء، بينما لدى الآخر طلب لجوء ما زال قيد النظر.

ويأتي إعلان الاتهامات بعد عام من هجوم دام على كنيس يهودي في مانشستر نفذه مواطن بريطاني من أصول سورية.

وقالت بريطانيا في وقت سابق، إن طهران ضالعة في مخطط مشتبه به استهدف قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران.

وأفاد محققون في قضايا مكافحة الإرهاب بأنه لا توجد صلة بين اتهامات الجمعة والمخطط المشتبه به المتعلق بقاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي، حيث أُلقي القبض يوم الخميس على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية على خلفية ذلك المخطط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إن هناك "مؤشرات قوية" على ضلوع إيران فيما يتعلق بقاعدة فيرفورد، لكن إيران نفت أي تورط وقالت إن التكهنات من شأنها أن "تغذي دعاية معاداة إيران".