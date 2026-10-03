ترامب: أسعار النفط ستنخفض إلى مستوياتها السابقة بعد حل مسألة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أسعار النفط قد تعود إلى مستوياتها السابقة، بل وربما إلى مستويات أقل، عقب حل المشكلة القائمة بين واشنطن وطهران.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الجمعة، في حديقة البيت الأبيض، أنه "بمجرد حل مسألة إيران، وهذا لن يستغرق وقتا طويلا، لن يستغرق وقتا طويلا على الإطلاق، ستعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة، وربما تنخفض أكثر من ذلك".

وذكر ترامب، أن الدول الأوروبية ستقدم مساهمة فيما يتعلق بوقود الديزل، وأن المشكلة في هذا الشأن سيتم تجاوزها.

وتابع: لدى أوروبا كميات كبيرة من الديزل، وستقدم مساهمة كبيرة للعالم، ونحن كذلك.

وتشهد أسعار النفط تقلبات شديدة، إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

وتتابع الأسواق تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وانعكاساتها المحتملة على التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.