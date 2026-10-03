جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل باتجاه البحر اليوم السبت، لتواصل سلسلة من اختبارات الأسلحة في الآونة الأخيرة خلال توترات متصاعدة بين الخصمين بسبب انفجار ألغام أرضية حدودية أدت إلى إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن المقذوف تم اطلاقه باتجاه المياه الشرقية لكوريا الشمالية، لكنها لم تنشر على الفور تفاصيل أخرى، بما في ذلك مدى طيران السلاح أو ما إذا كان صاروخا باليستيا.

وجاء الإطلاق بعد يوم من سخرية الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من مطالبة كوريا الجنوبية لكوريا الشمالية بالاعتذار عن انفجارات الألغام الأرضية التي قالت كوريا الجنوبية والقيادة الأممية التي تقودها الولايات المتحدة إنها ناجمة عن ألغام كورية شمالية مزروعة جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية.

كما دعت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية إلى وقف الجهود الأخيرة لتحصين حدودها، بما في ذلك زرع الألغام والحواجز المضادة للدبابات. لكن كيم يو جونج رفضت مطالب سول ووصفتها بأنها "مثيرة للشفقة تماما"، قائلة إن الشمال يعتزم قطع العلاقات مع الجنوب بشكل دائم.



