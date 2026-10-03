كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية الطيار العُماني المتهم بطعن قائد طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، كانت متجهة إلى إسرائيل، الأربعاء الماضي، ومحاولة السيطرة على الطائرة.

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، أقرَ الطيار الحمامي خلال التحقيقات بأن هدفه كان إسقاط الطائرة في إسرائيل.

وأفادت مصادر للشبكة بأنه يتعاون مع المحققين في الإمارات، وسط توقعات بمشاركة إسرائيل في التحقيق.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت في وقت سابق أن الحمامي فُصل من شركة الطيران العُمانية بعد الاشتباه في تطرفه، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعلومات قد أُبلغت إلى "فلاي دبي" قبل توظيفه.

وأفادت شبكة "سي إن إن" في وقت مبكر من صباح اليوم، نقلا عن ثلاثة مصادر، من بينها مصدر إسرائيلي، أن المشتبه به هو حمام الحمامي.

ووفقا للشبكة، فهو مواطن عُماني، لكنه وُلد في الإمارات العربية المتحدة لأب عُماني وأم سورية، وقضى جزءا من حياته في الإمارات.

وبحسب حساب على موقع "لينكدإن" يحمل اسمه، فقد عمل لدى الخطوط الجوية العُمانية لمدة سبع سنوات، حتى غادر شركة الطيران الوطنية العُمانية في فبراير 2025.

وانضم إلى الخطوط الملكية المغربية في يونيو من العام الماضي، لكنه غادرها بعد ستة أشهر، في يناير 2026.

ولم يذكر حسابه على "لينكدإن" عمله اللاحق في "فلاي دبي"، الذي بدأ هذا العام فقط، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأبلغ مسئولون استخباراتيون وأمنيون رفيعو المستوى شبكة "إيه بي سي" أنه في وقت مبكر من عام 2024، وخلال تدريبه ليصبح مساعد طيار في طيران عُمان، عُثر بحوزته على مواد متطرفة.

وأكد دبلوماسي إقليمي لشبكة "سي إن إن" أن الحمامي أُعفي من التدريب بسبب مخاوف بشأن آرائه المتطرفة، لكنه استمر في العمل لدى الشركة في وظيفة أخرى.

ووفقا لمصدر تحدث إلى "فوكس نيوز"، فقد اتُخذ قرار إيقافه عن العمل بعد أن اكتشفت شركة طيران عُمان أنه كان يتصفح مواقع إلكترونية متطرفة.

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيق لشبكة "ABC" أن الحمامي يتعاون مع المحققين وأنه أخبرهم بنيته إسقاط الطائرة في إسرائيل.