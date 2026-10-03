نبيل فهمي يكشف تفاصيل لقاء خان الخليلي مع عراقجي: احتواء إيران يتطلب حافزا وقدرة على الردع السياسي

كشف نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عن تفاصيل الدعوة التي وُجهت إليه لحضور مأدبة عشاء في مطعم "نجيب محفوظ" بمنطقة خان الخليلي، وذلك إلى جانب كل من عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومحمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق؛ بدعوة من وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، في يونيو 2025، خلال زيارة رسمية أجراها عراقجي إلى مصر.

وقال خلال "مقابلة خاصة" مع الإعلامية رشا نبيل، عبر شاشة "العربية"، إن رده على دعوة العشاء: "ليس لدي وقت للعشاء إلا إذا كان هناك مجال لحوار جاد، ولست مهتما بمجرد الاجتماع"، مضيفا أن الرد الإيراني جاء واضحا بأن اللقاء سيكون مع مجموعة صغيرة برفقة وزير الخارجية الإيراني.

وأضاف أن الحوار دار بكل جدية وموضوعية، وتناول الرؤية الإيرانية لما يحدث قبل الضربة الإسرائيلية الأولى، مؤكدا أنه لم يحاول وزير الخارجية الإيراني التنازل عن موقفه، كما لم يتنازل أي من وزراء خارجية مصر السابقين عن مواقفهم العربية.

وأشار إلى أن الحديث في ذلك الوقت تمحور حول الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أن موقف وزراء الخارجية السابقين كان واضحا بأن علاقات حسن الجوار يجب أن تُبنى ولا تُفرض.

وبشأن إمكانية احتواء إيران في ظل استمرار التناقض بين حديثها عن علاقات حسن الجوار واستهدافها لدول الخليج العربي، قال إن "المفترض احتواء إيران، ومتطلبات ذلك تتمثل في تنمية الذات وإعادة التوازن في المنطقة، ويكون واضحا أن إيران تستفيد من العلاقة إذا كانت حسنة، وتتحمل تكلفة إذا لم تكن العلاقة حسنة".

وأضاف أن تحقيق الاستفادة يستلزم "توفر الحافز"، في حين تتطلب "المحاسبة امتلاك القدرة على الردع السياسي"، مشيرا إلى أن الردع السياسي يشمل شقا سياسيا في العلاقات، وشقا اقتصاديا، وشقا أمنيا، بما يجسد "القدرة على التأثير".

ولفت إلى استخدام إيران اليوم مضيق هرمز، باعتباره أهم ورقة، لافتا إلى أن تأثيرها لا ينحصر في استخدام الصواريخ ولكن يرتبط أساسا بالتأثير الاقتصادي.

وأكد أن "الردع السياسي العربي يجب أن يكون سياسيا، وعسكريا، واقتصاديا"، موضحا أن احتواء إيران يكون في "أن تقوي نفسك وتجمع بين الحوافز والقدرة على الردع معا".



