أكسيوس: كبار مستشاري ترامب اجتمعوا سرا بكامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس الجمعة، بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن ‌الحرب ⁠مع إيران والصراع في ⁠اليمن.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة ⁠أن نائب الرئيس ⁠الأمريكي جيه دي فانس ترأس الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وبحسب الموقع، لم تُعلن إدارة ترامب عن الاجتماع، في خطوة وصفها التقرير بأنّها "غير اعتيادية".

وكان آخر اجتماع مماثل في يونيو 2025، قبل أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

ونقل "أكسيوس" عن أحد المسئولين قوله إنّ "أموراً حُسمت أو نوقشت بعمق".

من جهته، أكد الرئيس ترامب أن إيران "لا تبلي بلاء حسنا" في المفاوضات؛ وهي في "وضع صعب للغاية وليس جيدا"، مشيرا إلى أن الأزمة معها سوف تطول، لكن الأسعار الخاصة "بالديزل" سوف تنخفض.

وقال ترامب في تصريحات مقتضبة ردا على أسئلة الصحفيين، مساء أمس، إن إجراءات استبعاده من الانتخابات الأمريكية المقبلة، "مزيفة".

وعلى صعيد الوضع في مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغاً عن حادث داخل المضيق، بعدما أبلغ قبطان ناقلة عن تعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثتاء عبورها إلى خارج المضيق.

وأضافت الهيئة أن الحادث تسبب في اندلاع حريق محدود وانقطاع التيار الكهربائي على متن الناقلة، قبل أن تتم السيطرة على الحريق وتواصل السفينة إبحارها.

وأكدت عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار بيئية، مشيرة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث.