استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة

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استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أربع نساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، نقلا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت مبنى بالقرب من ميدان حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم: ماري حافظ أبو داوود وابنتها ميسا أبو داوود، والدكتورة ياسمين البوبو، وبلال عودة، إضافة إلى سيدة لم تعرف هويتها بعد.

وأضافت أن طواقم الإسعاف والإنقاذ نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات، فيما تواصل البحث عن مصابين وضحايا تحت الأنقاض.



