بعثة التجديف تعود من تونس بـ5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية

عادت صباح اليوم السبت بعثة المنتخب المصري للتجديف إلى القاهرة، قادمة من تونس، عقب مشاركتها في منافسات البطولة الإفريقية للتجديف، وتحقيق نتائج مميزة بحصد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وحظيت البعثة باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، وسط حضور عدد من أولياء أمور اللاعبين والعاملين بالمطار والجماهير، احتفالًا بالنتائج التي حققها أبطال المنتخب خلال منافسات البطولة.

وحرص وليد عبد المنعم، رئيس لجنة البروتوكولات والشراكات بالاتحاد المصري للتجديف، على استقبال البعثة وتهنئة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالإنجازات التي تحققت في البطولة الإفريقية.

وأكد شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية، أن المنتخب حقق نتائج مميزة في البطولة رغم المشاركة بعدد محدود من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعتمد استراتيجية «الكيف وليس الكم» في اختيار العناصر المشاركة، من خلال تقييمات مسبقة بالتنسيق مع الأجهزة الفنية.

وأوضح القماطي أن البعثة ضمت 6 لاعبين، بواقع لاعبين في العمومي، ولاعبين من الناشئين، ولاعبين من الناشئات، مؤكدًا أن جميع المشاركين نجحوا في حصد الميداليات والصعود إلى منصات التتويج، وهو الهدف الذي نعمل من أجله من خلال المشاركة الفعالة، وهي الاستراتيجية العامة التي وضعها جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن سياسة المشاركة النوعية تمثل حافزًا للاعبين لبذل أقصى جهد، إلى جانب خلق حالة من المنافسة المستمرة بين العناصر المختلفة على المراكز الأساسية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على دمج الناشئين مع اللاعبين الكبار، بما يضمن التواصل بين الأجيال واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيدًا بالبطل عبد الخالق البنا، الذي حقق ذهبيتين في البطولة الإفريقية، باعتباره نموذجًا يمكن للاعبين الصغار الاستفادة من خبراته، مع العمل على إعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة التجديف المصري.