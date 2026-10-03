ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وامتلاكها أسلحة نووية أمر مرفوض

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبًا، مشيرًا إلى أن امتلاك طهران أسلحة نووية أمر مرفوض.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ألاباما: "الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبًا"،، بحسب شبكة "سي إن إن" عربية الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، كان على الرؤساء السابقين أن يفعلوا ذلك"، مشيرًا إلى أن "إيران ليست لديها بحرية ولا قوات جوية ولا أنظمة رادارات ولا دفاعات جوية، واقتصادها يعاني، وهي تملك شيئًا واحدًا وهو التضخم".

ويذكر أنه في 28 فبراير 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف مواقع في إيران، وردت إيران بهجمات مماثلة.

وفي منتصف يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال العدائية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددًا بعد فترة وجيزة.