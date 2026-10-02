النائب محمد جبريل يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار شركة كهرباء الإسكندرية وقف شحن عدد من عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، خاصة العدادات الكودية من إنتاج إحدى الشركات، في عدد من المناطق بالمحافظة.

وأوضح النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب فى بيان صحفي، أن القرار يشمل عددًا من المناطق، من بينها بشائر الخير بمينا البصل وكرموز، ومحرم بك واللبان، لافتًا إلى أن عددًا من هذه العدادات لم يمضِ على تركيبها أكثر من 10 سنوات، ولا تزال تعمل بكفاءة، متسائلًا عن أسباب اتخاذ قرار استبدالها بعدادات جديدة.

وأشار جبريل، إلى أن استبدال العدادات وتحميل المواطنين تكلفة شراء عدادات جديدة من إنتاج الشركة نفسها يفرض أعباءً مالية إضافية على الأسر، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح الأسباب الفنية والإدارية وراء وقف شحن هذه العدادات، وبحث إمكانية استمرار تشغيل العدادات التي لا تزال تعمل بكفاءة، قبل إلزام المواطنين باستبدالها وتحمل تكاليف إضافية.

وأكد جبريل ضرورة مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب في أسرع وقت ممكن، للوصول إلى حلول تراعي ظروف المواطنين وتحد من الأعباء المالية الواقعة على كاهل الأسر.

وشدد النائب على أهمية وضع مصلحة المواطن في مقدمة الاعتبارات عند اتخاذ مثل هذه القرارات، مع ضرورة بحث جميع البدائل التي تضمن انتظام خدمة الكهرباء دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية غير مبررة.