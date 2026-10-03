قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العائق الرئيسي وراء الأزمة في السودان هو "غياب الدولة الوطنية"، موضحا أن هذا الغياب أتاح المناخ لتدخل قوى أخرى سواء عربية أو غير عربية.

وأعرب خلال برنامج "مقابلة خاصة" مع الإعلامية رشا نبيل، عبر شاشة "العربية"، عن رفضه لأسلوب لوم الغير سوى فيما يخصه، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة أجرت اتصالات استمرت عشرة أيام مع كل الأطراف المعنية بملف السودان قبل اجتماع مجلس الجامعة الأخير، تكللت بالنجاح في استصدار قرار بتوافق دون نزاعات رغم اختلاف تباين الرؤى.

وأضاف أن الأزمة في السودان "مؤلمة عربيا والعلاج عسكريا غير متاح الآن"، لافتا إلى أن القرار صدر بإجماع كل الدول العربية.

وأشار إلى أن المبادرة التي طرحها للجامعة العربية تتضمن "تصدي، تطوير، تنمية"، موضحا أن المقصود بالتطوير تطوير عمل الأمانة العامة، والتطوير الذاتي للدول الأعضاء.

وتساءل: "ميثاق الجامعة كُتب 1945 والأمم المتحدة نفس الشيء هل تستطيع اليوم كتابة ميثاق جديد للأمم المتحدة؟!".

ورد على سؤال هل تطرح مشروع تعديل ميثاق الجامعة العربية، قائلا: "بالطبع لا".

وبشأن مزاعم البعض انعكاس موقف مصر - دولة المقر- على قرارات الجامعة، أوضح أن القول بأن الجامعة تعكس وجهة نظر مصر هو "ظلم للدول الأخرى التي لديها تأثير".

وأوضح أن تلك الرؤية تعود لظروف نشأة الجامعة في وقت كانت فيه مصر تقود الدور السياسي الرئيسي في المنطقة، موضحا أن الواقع الحالي تغير وباتت تضم الجامعة 22 دولة، "لكل منها رأيها، ومن الطبيعي أن تختلف الآراء أحيانا".

ونفى تأثير التمويل على النفوذ داخل الجامعة، قائلا: "من ينشط أكثر هو صاحب النفوذ الأكبر"، موضحا أن الدول العربية تتعامل مع الجامعة باحترام "أكثر بكثير مما يُشاع".