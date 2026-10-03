رد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على التساؤل حول فائدة اختيار العرب "السلام خيار استراتيجي" في مواجهة طرف إسرائيلي لا يؤمن بالسلام ولا يعتمد سوى على القوة.

وقال خلال "مقابلة خاصة" مع الإعلامية رشا نبيل، عبر شاشة "العربية"، إن مواجهة ذلك تتطلب من الجميع التحرك، مؤكدا أن "العقبة الرئيسية لسلام عربي إسرائيلي هي إسرائيل، وأكبر عدو لإسرائيل هي إسرائيل، وظنها أنها ستهمين على المنطقة لن يحدث".

وأضاف أن الموقف العربي الاستراتيجي بالسلام مع إسرائيل أصبح جماعيا وعلنيا منذ عام 2002، حين أعلنت الدول العربية في قمة بيروت أنها "تنهي الاحتلال" لكل الدول العربية مقابل "علاقات طبيعية" في إطار تصالح تاريخي.

وأكد أن "التطبيع ليس بالضرورة بمعنى المحبة ولكن علاقات طبيعية"، مشيرا إلى أن العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وروسيا ليست محبة ولكنها تتضمن سلبيات وإيجابيات.

وتابع: "إسرائيل تريد تطبيعا وسلاما وأمنا مجانا.. وهذا لن يحدث.. ليس هناك تطبيع مجاني كامل، ولا أمن كامل، ولا سلام كامل".

وأشار إلى أن "الكل خسر في 7 أكتوبر"، ولكن الخسارة تنوعت بين عدة مستويات مادية وأمنية وسياسية، مؤكدا أن "المقاومة هي رد فعل، ولا يمكن القضاء عليها إلا بالتعامل مع أصل القضية".

ولفت إلى تباين الرؤى حول أساليب المقاومة، فالبعض يرى ضرورة العمل العسكري، بينما يرى آخرون أن "تكلفة المقاومة العسكرية في الظرف السياسي الحالي أكثر بكثير جدًا من المقاومة السياسية".

وأشار إلى تفضيله دائما العمل الدبلوماسي السياسي كأمين عام للجامعة العربية ودبلوماسي سابق، مستشهدا بالكم الكبير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال الفترة الماضية، فضلا عن فرض فرنسا وبريطانيا مؤخرًا عقوبات على إسرائيل، والتي جاءت نتيجة الضغط والعمل السياسي.