قوات متحالفة مع حكومة إثيوبيا تعلن استعادة السيطرة على مطار في تيجراي

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قالت جماعة مسلحة متحالفة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية إنها استعادت السيطرة على المطار الرئيسي في عاصمة إقليم تيجراي بشمال البلاد، الذي يعد معقلا للمعارضة.

وقالت جماعة «قوات سلام تيجراي»، المدعومة من الحكومة في منشور على منصة «إكس»، في وقت متأخر من أمس الجمعة: «فرضنا ⁠سيطرة كاملة على مطار ميكيلي ألولا أبا نيجا. ونعمل حاليا على تمشيط مدينة ميكيلي».

ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة ما أعلنته الجماعة بعد. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي حتى الآن على طلب للتعليق.

وستمثل سيطرة القوات المدعومة من الحكومة على ميكيلي انتكاسة كبيرة ⁠لتحالف معارض يقوده حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحاكم في الإقليم، والذي شن هجوما واسعا الأسبوع الماضي ضد الجيش الإثيوبي.

ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول ⁠على تعليق من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بعد.

وشنت القوات الاتحادية الإثيوبية ومقاتلون متحالفون معها هجوما مضادا ⁠سريعا داخل تيجراي، لكن محللين يقولون إن القتال، الذي يمثل أخطر تصعيد منذ ⁠الحرب الأهلية بين عامي 2020 و2022، يهدد بالاتساع إلى صراع إقليمي أكبر.