 مستشار رئيس الإمارات: العملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته - بوابة الشروق
السبت 3 أكتوبر 2026 12:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟

النتـائـج تصويت

مستشار رئيس الإمارات: العملية الإرهابية الأخيرة إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته


نشر في: السبت 3 أكتوبر 2026 - 12:05 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2026 - 12:05 م

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن «صراع المنطقة مع التطرف مستمر»، منوهًا أن «تبرير الإرهاب بخطاب الكراهية جزء من الخطر لا هامشه».

واعتبر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن العملية الإرهابية الأخيرة – التي وقعت على متن طائرة فلاي دبي - إنذار جديد بأن المواجهة لم تنته.

وأضاف: «هنا تتأكد أهمية موقف الإمارات المبكر والحازم فلا تسامح مع التطرف ولا تهاون مع خطابه، فالأمن يبدأ من مواجهة الكراهية وتجفيف منابع التطرف».

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وأوضح أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما (فأس الطوارئ) (Crash Axe)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك