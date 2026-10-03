النائبة إيناس عوض: منتدى العلمين أفريقيا للأعمال يعزز الاستثمار والتكامل الاقتصادي ويؤكد دور مصر في دعم القارة

أكدت النائبة إيناس عوض، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن استضافة مصر للنسخة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» تعكس دورها المحوري في دعم التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتجارة البينية، مشيرة إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المنتدى يعكس ما تشهده مصر من تطور عمراني واقتصادي.

وقالت النائبة إيناس عوض، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن المنتدى يمثل خطوة مهمة للانتقال بالعلاقات الأفريقية نحو شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر فاعلية، خاصة مع جمعه بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص ورواد الأعمال، بما يتيح طرح مشروعات مشتركة وبناء شراكات عابرة للحدود.

وأكدت النائبة أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى عكست أهمية بناء شراكات أفريقية تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة الإرادة السياسية إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تعزز حضور أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دعم القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية بالقارة، من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنشيط التجارة، مؤكدة أهمية تذليل العقبات أمام حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإتاحة المعلومات اللازمة أمام المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة داخل الأسواق الأفريقية.

وأضافت إيناس، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة تستحق اهتمامًا أكبر خلال المرحلة المقبلة، لما تمثله من فرصة حقيقية أمام الشباب ورواد الأعمال للمشاركة في التنمية، مؤكدة أن توفير التمويل وفتح الأسواق أمام هذه المشروعات يدعم مستهدفات أجندة أفريقيا 2063.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية تعظيم الاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها الاقتصادية، بما يعزز دورها كبوابة للتعاون بين الأسواق الأفريقية والعربية والدولية، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للمنتدى تتمثل في تحويل المناقشات واللقاءات إلى مشروعات واستثمارات وشراكات ملموسة تخدم شعوب القارة.

وشددت إيناس، على أن زيادة التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية أصبحت ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن تعزيز الترابط بين اقتصادات القارة يمكن أن يسهم في دعم قدرتها على مواجهة الأزمات، وتأمين سلاسل الإمداد والطاقة والغذاء.