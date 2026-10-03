روسيا تستهدف ثاني جسر رئيسي في كييف خلال أيام

استهدفت روسيا، صباح اليوم السبت، الجسر الشمالي، في ثاني هجوم يطال جسرًا رئيسيًا في العاصمة الأوكرانية خلال أيام، وسط تصعيد في الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المدينة، وفقا لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأوضح رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، بحسب «بي بي سي»، أن الضربة ألحقت أضرارًا بسطح الطريق وأسلاك الكهرباء العلوية الخاصة بحافلات الترولي، ما أدى إلى تعليق حركة المرور على الجسر.

وكتب كليتشكو عبر تطبيق «تليجرام»: «استهداف الجسر الشمالي. خدمات الطوارئ في طريقها إلى الموقع»، مضيفًا أن حركة المرور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى متوقفة حاليًا.

ويأتي الاستهداف الأخير بعد تعرض الجسر الجنوبي، أحد أبرز جسور كييف، لهجمات بطائرات مسيّرة روسية يومي الخميس والجمعة، ما تسبب في اضطرابات كبيرة بحركة التنقل، شملت تعليق عبور السيارات وخطوط المترو عبر الجسر.

ونوّه كليتشكو إلى أن الهجمات على الجسر الجنوبي دفعت مجلس الدفاع في كييف إلى عقد اجتماع طارئ، الجمعة، في وقت تتواصل فيه الضربات التي تستهدف منشآت وبنى تحتية رئيسية في العاصمة.

وحذّر رئيس البلدية، عقب الاجتماع، من أن كييف تواجه، بحسب وصفه، «وضعًا بالغ الخطورة»، مشيرًا إلى تعرض البنية التحتية الحيوية والخدمات اللوجستية والمساكن ومنشآت أخرى للقصف.

وكان كليتشكو قد أشار في وقت سابق إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية في العاصمة «تمزق كييف»، في ظل تأثيرها على حركة السكان والخدمات الأساسية.

من جهته، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التحركات العسكرية الروسية تأتي ردًا على هجمات أوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية، في حين تتهم كييف موسكو بتصعيد هجماتها على أهداف داخل العاصمة.

وبحسب تقارير عن الهجوم على الجسر الجنوبي، تحدث ركاب في وسائل النقل عن تسلل الغبار الناتج عن موجة الانفجار إلى العربات عبر أنظمة التهوية.

وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن بوتين قرر أن «القواعد لم تعد موجودة» عندما يتعلق الأمر بشن الهجمات على أوكرانيا، على حد تعبيره.

وأضاف زيلينسكي، أن "روسيا بعد فشلها في احتلال أوكرانيا، تتجه إلى شن هجمات واسعة النطاق"، متهمًا موسكو باستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الجسور ومراكز البيانات وشبكات الإنترنت والاتصالات والمستشفيات والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الهجمات، بحسب تقديره، هو دفع السكان إلى مغادرة المدن، بينما تؤكد موسكو أن عملياتها تأتي في إطار الرد على الهجمات الأوكرانية التي تستهدف الأراضي والمنشآت الروسية.