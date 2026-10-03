مسئول إيراني: نستعد لحملة قصف أمريكية محتملة قد تكون أكبر من سابقتها

قال مسئول في طهران لوكالة «بلومبرج»، إن إيران تستعد لاحتمال تعرضها لحملة قصف أمريكية جديدة قد تكون أكبر من سابقتها، مؤكدًا أن بلاده تملك القدرة على الرد.

وأضاف المسئول، أن الوضع الاقتصادي في إيران «مؤلم للغاية»، لكنه قال إن البلاد تتكيف معه، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني بعد مرور 7 أشهر على اندلاع الحرب، مع اقتراب معدل التضخم من 90% وتضرر صادرات النفط بفعل الحصار الأمريكي.

ويأتي ذلك بينما أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاملة طائرات أخرى و10 آلاف عسكري إلى المنطقة، في وقت لا يزال فيه المسار الدبلوماسي متعثرًا.

وفي وقت سابق، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي عن أن كبار مسئولي الإدارة الأمريكية عقدوا اجتماعا سريا مطولا في منتجع كامب ديفيد لمناقشة الحرب ضد إيران والصراع في اليمن، وذلك وسط حشد عسكري أمريكي متزايد في المنطقة، وتلويح الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية.

ونقل الموقع عن 3 مسئولين أمريكيين القول إن نائب الرئيس جيه دي فانس، ترأس الاجتماع الاستثنائي، مشيرين إلى أن آخر مرة عُقد فيها اجتماع مماثل كان في يونيو 2025، قبل أيام قليلة فقط من شنّ تل أبيب حربا ضد إيران استمرت 12 يوما.

ووفق «أكسيوس»، فقد تمحورت النقاشات الأساسية حول تقييم الخيارات العسكرية والسياسية المتعلقة بالصراع المتعثر مع إيران.

وشارك في الاجتماع -الذي لم يعلن عنه البيت الأبيض– وزيرا الخارجية ماركو روبيو، والحرب بيت هيجسيث، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المشتركة الجنرال دان كين.

ونقل أكسيوس عن أحد المسئولين تعليقا على الأزمة في منطقة الشرق الأوسط: «لقد حُسمت أمورٌ أو جرى نقاشها بشكل متعمق على الأقل».