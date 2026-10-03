يجتمع الفنان محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى مجددًا من خلال فيلم «الأساتذة» تأليف محمد الدباح وإنتاج محمد الرشيدي، وذلك بعد تعاونهما سويًا في فيلم «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة»، ليجددان الثنائي العمل معًا في تجربة سينمائية جديدة، وسط ترقب لما سيقدمه محمد إمام وأحمد خالد موسى في الفيلم الجديد.

وضم فيلم شمس الزناتي 2 عدد من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد انور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفيلم مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون الفنان محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاُ وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.