مقتل ربة منزل على يد زوجها في سوهاج

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها لاعتداء بالضرب داخل منزلها بناحية "العصارة" التابعة لمجلس قروي "المجابرة" بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، فيما كشفت التحريات الأولية أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الطبية بأحد المستشفيات بدائرة مركز جرجا قد استقبلت المدعوة "صفاء س"، ربة منزل، جثة هامدة، وبمناظرة الجثمان تبين وجود آثار إصابات متفرقة بجسدها تشير إلى شبهة جنائية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن الزوج، ويُدعى "عبدالنبي ط"، يقف وراء ارتكاب الواقعة؛ إثر خلافات نشبت بينهما داخل منزل الزوجية.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.