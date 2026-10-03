وزير الخزانة الأمريكي: إيران لم يعد لديها أي نفط عائم ولن تحصل على عائدات من المبيعات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن إيران لم يعد لديها أي نفط عائم في البحر، ولن تحقق أي إيرادات من مبيعات النفط هذا الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، اليوم السبت، أن هذا الوضع يحدث للمرة الأولى منذ بدء إنتاج النفط في هذا البلد.

وأوضح بيسنت، أن هذا الوضع هو نتيجة مجموعة من الإجراءات العسكرية والاقتصادية الأمريكية ضد إيران، موضحًا أن هذه الإجراءات نُفذت على مراحل؛ بدأت بستة أسابيع من المواجهة العسكرية، ثم حصار إيران وتنفيذ عملية «الإقصاء الاقتصادي».

وقال إنه بعد المرحلة العسكرية، نفذت الولايات المتحدة ما يسميه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الجدار الفولاذي»، وبدأت حصار إيران، وهو إجراء قال بيسنت، إن واشنطن لم تنفذه من قبل.

ووصف بيسنت، الظروف الحالية بأنها مستوى من العزلة الاقتصادية لإيران لم يسبق له مثيل، وذلك حسبما نشره موقع «إيران إنترناشيونال».

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي نتائج هذه الإجراءات، قائلًا: «إن إيران، للمرة الأولى منذ بدء إنتاج النفط، لا تملك هذا الأسبوع أي نفط عائم في البحر، وبالتالي لن تحصل أيضًا على أي إيرادات من مبيعاته».