الرئيس الكيني يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث مروري أسفر عن مقتل 17 شخصا

أعرب الرئيس الكيني ويليام روتو عن تعازيه لعائلات وأصدقاء ضحايا الحادث المروري الذي تعرضت له عدة مركبات على الطريق السريع الذي يؤدي إلى مدينة مومباسا الساحلية، والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا ، معظمهم زائرون كانوا في طريقهم إلى موقع للصلاة.

وأعرب مارتن كيفوفا، رئيس أساقفة أبرشية مومباسا الكاثوليكية في بيان عن حزنه الشديد، وآخرين، جراء الوفيات.

وقال كيفوفا إن الزائرين كانوا في طريقهم إلى موقع للصلاة في مقاطعة ناكورو غرب العاصمة الكينية نيروبي. ولم يتضح عدد الزائرين الذين كانوا على متن الشاحنة الصغيرة أو ما إذا كان هناك أي ناجين.

ووقع الحادث في منطقة "سلامة" بعد منتصف الليل، عندما حاول سائق شاحنة تجاوز شاحنة أخرى وفشل في ذلك، مما أدى إلى انحراف مركبته واصطدامها بمركبات أخرى، بما في ذلك شاحنة صغيرة كانت تحمل زائرين لموقع للصلاة ، طبقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن السائق و16 راكبا، معظمهم من النساء، كانوا في الشاحنة الصغيرة، لقوا حتفهم في موقع الحادث.