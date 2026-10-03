 مولدوفا: طائرات مسيرة روسية تنتهك المجال الجوي وتنفجر على أراضينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مولدوفا: طائرات مسيرة روسية تنتهك المجال الجوي وتنفجر على أراضينا

برلين - (د ب أ)
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2026 - 5:07 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2026 - 5:07 م

قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة روسية استهدفت أراضي بلادها، موضحة في منشور على منصة "إكس" أن خمس وسائل وأسلحة هجومية جوية روسية، من بينها صواريخ "بانديرول" وطائرات مسيرة، انتهكت المجال الجوي لمولدوفا وانفجرت على أراضيها.

وكتبت ساندو: "موسكو تعرض حياة الناس للخطر في أنحاء أوروبا، ويجب وقفها".

وقال الجيش المولدوفي إن دوي انفجارات سُمع في مناطق تقع جنوب شرقي مولدوفا، دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

كما صدر إنذار محلي من غارات جوية في منطقة أوديسا الواقعة جنوبي أوكرانيا والمجاورة لمولدوفا.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة حرب روسية واسعة النطاق منذ فبراير 2022. وتقع مولدوفا بين أوكرانيا ورومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن انتهكت صواريخ وطائرات مسيرة روسية المجال الجوي لمولدوفا في عدة مناسبات.

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